"ДТЭК отправляет в ЖЭК, а ЖЭК в ДТЭК": в Кривом Роге люди перекрыли дорогу из-за отключения света (видео)

Длительные отключения света / © ТСН

Реклама

В Кривом Роге 3 февраля из-за длительного отключения света жители нескольких домов вышли на акцию протеста и перекрыли движение транспорта на Днепровском шоссе в районе «Ласточки».

Об этом говорится в ряде местных пабликов, в частности «Свої. Кривий Ріг».

По словам людей, света в их домах нет уже двое суток. А когда появляется, то на несколько минут, после чего снова исчезает.

Реклама

Жители жалуются, что проблема повторяется не в первый раз. Они неоднократно обращались в соответствующие службы, однако, по их словам, вместо реального решения получают только обещания.

«ДТЭК говорит, что это работа ЖЭКа, а ЖЭК говорит, что это работа ДТЭК. Заявки принимают, но никаких действий никто не предпринимает. Сегодня приезжали, включили — через семь минут свет снова погас», — рассказывает местная жительница.

Люди подчеркивают, что отсутствие электроэнергии особенно больно сказывается на семьях с детьми.

«Дети постоянно без света, не могут приобщаться к онлайн-урокам. Это уже не в первый раз. Мы хотим понимать, почему один-единственный дом №42 страдает, тогда как другие получают свет по графику», — говорит жительница района Светлана.

Реклама

Во время акции на месте работала полиция, движение транспорта было затруднено.

Дата публикации 19:22, 03.02.26 Количество просмотров 19 Кривой Рог без света: горожане перекрыли дорогу из-за отключения

Позже трассу на Днепровском шоссе разблокировали. По словам жителей, в течение нескольких часов на место должны приехать энергетики, чтобы выяснить причины отключения электроэнергии вне графиков.

Люди предупредили, что в случае отсутствия результатов готовы снова выйти на протест. В настоящее время движение по дороге осуществляется без ограничений.

Напомним, ранее в центре Хмельницкого во время митинга из-за отключения света мужчина угрожал гранатой. Правоохранители задержали его.

Реклама

Тогда местные жители вышли на митинг из-за длительных и неравномерных отключений электроэнергии, как, в частности, и в столице. Сначала в акции участвовало более 20 человек, впоследствии количество участников выросло почти до 150.

Протестующие перекрыли движение транспорта и отправились к местной ОВА, чтобы получить объяснение относительно графиков.