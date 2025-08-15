ДТЭК поделился опытом адаптации предприятий для ветеранов, возвращающихся с войны

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что 14 августа состоялся форум «Моя безбарьерность: непридуманные истории», инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской. «Мы поделились опытом, как адаптируем производственные предприятия для возвращающихся с войны ветеранов», - говорится в нем.

В ДТЭК подчеркнули, что система поддержки ветеранов компании включает в себя институт помощника ветерана. В роли помощника выступает сотрудник, сам прошедший путь возвращения и теперь помогающий другим.

Кроме того, в компании есть корпоративные и штатные психологи, оказывающие помощь ветеранам и их командам, а также расширенный пакет медицинского страхования «Ветеран+», учитывающий потребности ветеранов после службы.

«Наш опыт доказывает – любой бизнес может и должен адаптироваться. Мы искренне благодарны нашим героям за защиту и делаем все, чтобы их возвращение в гражданскую жизнь было достойным и комфортным», - подчеркнули в ДТЭК.

