ДТЭК показал реальную статистику: энергосистему обстреливали каждый день

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрелы были ежесуточно, а в отдельные дни враг наносил массированные удары по энергетике.

Так выглядит статистика атак по украинской энергосистеме в первой половине отопительного сезона. Ни дня без обстрелов», - подчеркнули в ДТЭК.

Реклама

Напомним, в ночь на 20 января, россияне атаковали Киев. В Днепровском районе столицы пострадавший, по всему левому берегу перебои с электроснабжением и водоснабжением.