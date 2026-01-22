ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК показал реальную статистику: энергосистему обстреливали каждый день

С начала этого отопительного сезона не было ни дня без обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрелы были ежесуточно, а в отдельные дни враг наносил массированные удары по энергетике.

Так выглядит статистика атак по украинской энергосистеме в первой половине отопительного сезона. Ни дня без обстрелов», - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 20 января, россияне атаковали Киев. В Днепровском районе столицы пострадавший, по всему левому берегу перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie