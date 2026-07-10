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- Украина
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ДТЭК получил престижную международную награду CIPR за выполнение «Щедрика» на разрушенной ТЭС
ДТЭК получил престижную международную премию CIPR за выполнение «Щедрика» на разрушенной ТЭС
Компания ДТЭК была отмечена международной наградой Королевского института по связям с общественностью (CIPR) за выполнение хором композиции «Щедрик» на разрушенной теплоэлектростанции.
Об этом идет речь в сообщении на сайте CIPR.
Отмечается, что ДТЭК одержал победу в номинации «Лучшее событие» за выполнение хором композиции «Щедрик» на территории разрушенной ТЭС компании.
«Это событие стало редким примером культурного единства, которое смогло превратить страх, истощение и разочарование в надежду, благодарность и глобальную солидарность. Проведенное на территории разрушенной электростанции во время самой темной военной зимы в Украине, эмоционально мощное исполнение «Щедрика» стало глубоко человеческим и чрезвычайно рискованным», - говорится в нем.
В CIPR подчеркнули, что, соединив культуру с реальностью войны, этот проект обеспечил значительный репутационный эффект для ДТЭК и вдохновил международное сообщество в поддержку Украины и непосредственно способствовал привлечению миллионов на критически важную помощь украинской энергетике.
Кроме того, ДТЭК стал финалистом в номинации «Управление кризисами и репутацией» за кампанию «Свет держится на тех, кто…».
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова получила две престижные награды SABRE за зимние кампании.