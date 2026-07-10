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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ДТЭК получил престижную международную награду CIPR за выполнение «Щедрика» на разрушенной ТЭС

ДТЭК получил престижную международную премию CIPR за выполнение «Щедрика» на разрушенной ТЭС

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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ДТЭК

ДТЭК / © ДТЕК

Компания ДТЭК была отмечена международной наградой Королевского института по связям с общественностью (CIPR) за выполнение хором композиции «Щедрик» на разрушенной теплоэлектростанции.

Об этом идет речь в сообщении на сайте CIPR.

Отмечается, что ДТЭК одержал победу в номинации «Лучшее событие» за выполнение хором композиции «Щедрик» на территории разрушенной ТЭС компании.

«Это событие стало редким примером культурного единства, которое смогло превратить страх, истощение и разочарование в надежду, благодарность и глобальную солидарность. Проведенное на территории разрушенной электростанции во время самой темной военной зимы в Украине, эмоционально мощное исполнение «Щедрика» стало глубоко человеческим и чрезвычайно рискованным», - говорится в нем.

В CIPR подчеркнули, что, соединив культуру с реальностью войны, этот проект обеспечил значительный репутационный эффект для ДТЭК и вдохновил международное сообщество в поддержку Украины и непосредственно способствовал привлечению миллионов на критически важную помощь украинской энергетике.

Кроме того, ДТЭК стал финалистом в номинации «Управление кризисами и репутацией» за кампанию «Свет держится на тех, кто…».

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова получила две престижные награды SABRE за зимние кампании.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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