ДТЭК презентовал первый в Украине инструмент по подбору вакансий для людей с инвалидностью

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Этот инструмент помогает подбирать вакансии для людей с инвалидностью на основе медицинского заключения, знаний, навыков, профессионального опыта, функциональных возможностей человека, а также условий на рабочем месте.

В частности, HR специалист на производстве вводит в систему данные по медицинской выписке кандидата, выбирает регион или конкретное интересующее его предприятие. После этого система автоматически сопоставляет введенные данные и подбирает конкретные вакансии.

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По убеждению замминистра по делам ветеранов Украины Юлии Кирилловой, сегодня ветераны и ветеранки ведут чрезвычайно активный образ жизни, поэтому необходимо максимально создавать для них возможности.

«Трудоустройство является одним из ключевых элементов достойного возвращения ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь. Именно поэтому государство системно работает над развитием возможностей профессиональной адаптации, обучения, переквалификации и занятости ветеранов после завершения службы. В то же время успех этой работы невозможен без активного участия работодателей. Мы благодарны бизнесу, который внедряет Принципы бизнеса, дружественного ветеранам и ветеранкам, и создает новые подходы к трудоустройству людей, получивших ранение или инвалидность в результате войны. Инструмент «МОГУ» демонстрирует, как современные решения могут помогать оценивать профессиональный потенциал человека, его навыки и опыт, открывая больше возможностей для возвращения к активной профессиональной жизни».

В ДТЭК подчеркнули, что такой подход может быть полезен и другим работодателям Украины. Поэтому, во время презентации компания поделилась своим опытом с представителями государства, общественного сектора, центров занятости и крупного бизнеса, чтобы способствовать распространению таких практик на национальном уровне.

«Мы разработали этот инструмент прежде всего для наших ветеранов и ветеранок, которые после службы возвращаются с инвалидностью, приобретенной в результате войны. Его ключевая функция — переводить сложные медицинские классификаторы болезней на понятный для производственных предприятий язык, сочетать это с условиями труда и одновременно учитывать опыт человека и его потенциал. Как ответственный работодатель и надежный партнер государства мы делимся этим опытом, чтобы сделать процесс трудоустройства людей с инвалидностью эффективным по всей Украине», — отметила HRD и директор Академии ДТЭК Елена Семич.

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Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

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