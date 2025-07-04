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- Украина
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ДТЭК признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов
Компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.
Об этом свидетельствует рейтинг журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».
Первоначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались 75 профессионалов.
ДТЭК получил отличие в номинации «Лучшая программа поддержки ветеранов».
Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+".
В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.