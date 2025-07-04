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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов

Компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.

ДТЭК признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов

Об этом свидетельствует рейтинг журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Первоначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались 75 профессионалов.

ДТЭК получил отличие в номинации «Лучшая программа поддержки ветеранов».

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+".

В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Дата публикации
Количество просмотров
32
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