ДТЭК призывает союзников предоставлять большее оборудование для восстановления энергосистемы - Тимченко для CNBC

Компания ДТЭК работает над тем, чтобы привлекать большее оборудование для восстановления энергосистемы.

Об этом в интервью американскому изданию CNBC сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Наша энергосистема в очень сложной ситуации, мы должны делать все возможное, включая дипломатические инструменты, чтобы получать всю возможную помощь, чтобы мы уменьшили страдания людей, которые продолжаются уже четыре года. Мы серьезно к этому относимся и потому просим наших коллег и союзников предоставлять большее оборудование, использованное, новое. Мы консолидируем все наши усилия для того, чтобы справиться с этим вызовом», - сказал он.

Тимченко рассказал, что компания сделала все возможное, чтобы подготовиться к зиме, но Россия восстановила массированные удары по энергосистеме. Особенно интенсивными они были в последние пять недель.

«Они атакуют все: угольные шахты, газовую инфраструктуру, электростанции, электросети, особенно в приближенных к линии фронта регионах», - добавил глава ДТЭК.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на войну, компания продолжает инвестировать в Украину и строить новые объекты, такие как ветроэлектростанции и системы накопления энергии.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.