Украина
773
ДТЭК снова обновил графики отключений света на 6 декабря: когда и где не будет электроэнергии

В Киеве, Киевской и Одесской областях уже в третий раз за сутки изменились графики стабилизационного отключения электроэнергии.

Графики отключения света

В субботу, 6 декабря, в Киеве, Киевской и Одесской областях ДТЭК снова изменил графики стабилизационного отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

Приведенные графики представляют собой плановые стабилизационные отключения.

Фактическое время и продолжительность отключений могут изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Киев

Измененные графики для Киева / © ДТЕК

Киевская область

Измененные графики для Киевщины / © ДТЕК

Одесская область

Измененные графики для Одесской области / © ДТЕК

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в телеграмм-канале компании.

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ ударила по объектам энергетики восьми областей. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

