ДТЭК снова обновил графики отключений света на 6 декабря: когда и где не будет электроэнергии
В Киеве, Киевской и Одесской областях уже в третий раз за сутки изменились графики стабилизационного отключения электроэнергии.
В субботу, 6 декабря, в Киеве, Киевской и Одесской областях ДТЭК снова изменил графики стабилизационного отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.
Приведенные графики представляют собой плановые стабилизационные отключения.
Фактическое время и продолжительность отключений могут изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.
Киев
Киевская область
Одесская область
В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в телеграмм-канале компании.
Напомним, в ночь на 6 декабря РФ ударила по объектам энергетики восьми областей. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.