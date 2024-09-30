ДТЭК: У Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму – что будет с отключениями

Глава ДТЭК предупредил, что, по лучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день.

Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе пережить будущую зиму.

Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times.

"У Украины краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму. Однако чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность на следующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему", – сказал гендиректор ДТЭК.

Тимченко предупредил, что, по наилучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день. И это только при отсутствии новых массированных ударов РФ и сильных морозов.

Министерство энергетики заверило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации энергетики. Однако подробности в ведомстве не раскрыли.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что основным вызовом этой зимы могут стать повреждения в результате обстрелов основных электростанций, а не подстанций, которые преимущественно защищены покрытием и их можно восстанавливать быстрее. По его мнению, отключения света зимой неизбежны, однако их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций и эффективности ПВО.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ждать отключения света в октябре-ноябре.

Читайте также:

Как свет будут отключать зимой?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.