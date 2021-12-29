ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях для недопущения отключений на новогодние праздники

ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях для недопущения отключений на новогодние праздники

Перенесли плановые работы в сетях после 10 января.

В Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря по 10 января.

Об этом сообщили пресс-службы компаний ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", — говорится в сообщениях операторов систем распределения Киева и Киевской области.

Вместе с тем, в компаниях подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

"ДТЭК – надежная и ответственная компания, которая заботится о своих клиентах и понимает, что бесперебойное электроснабжение – это тепло и уют в праздничные дни", — подытожили в компании.