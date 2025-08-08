- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей, которые были без электричества из-за непогоды
В Киевской области энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за непогоды.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что 6 августа Киевщину накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света.
«За двое суток нам удалось: починить 210 воздушных линий, заживить 4892 трансформаторных подстанций и вернуть свет для 170 000 семей Киевщины», - рассказали в ДТЭК.
В компании подчеркнули, что восстановительные работы все еще продолжаются и энергетики продолжают работать над точечными заявками.
Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.