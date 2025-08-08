ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей, которые были без электричества из-за непогоды

В Киевской области энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей, чьи дома были обесточены из-за непогоды.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что 6 августа Киевщину накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света.

«За двое суток нам удалось: починить 210 воздушных линий, заживить 4892 трансформаторных подстанций и вернуть свет для 170 000 семей Киевщины», - рассказали в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что восстановительные работы все еще продолжаются и энергетики продолжают работать над точечными заявками.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

