Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК вернул свет на Киевщине после массированной атаки дронами

Энергетики компании ДТЭК вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были без электроэнергии после массированной атаки дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

«16 сентября враг массированно атаковал Киевщину дронами – удары продолжались всю ночь и утром минимум тремя волнами. Часть жителей осталась без электроснабжения. Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК сразу приступили к работам по восстановлению электроснабжения — как только это стало возможным и были предоставлены разрешения от ВСУ и ГСЧС на проведение работ», - говорится в нем.

Отмечается, что за сутки энергетики вернули свет почти 3 тысячам домов в 7 населенных пунктах области.

Напомним, в ночь на 16 сентября россия атаковала Киевщину дронами-камикадзе «Шахед». Сообщалось о взрывах в районе Фастова, Василькова, Белой Церкви и Вышгорода.

