ДТЭК вернул свет почти 1,9 млн семей за неделю, из 773 тысяч — в Киеве

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 5 по 11 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям более 300 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 1,9 миллионам семей в четырех областях и столице», — говорится в нем.

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Враг усилил атаки на энергосистему страны. Ракетные и дроновые атаки разрушали энергообъекты, в том числе магистральные электросети другой энергокомпании, повлекли за собой введение стабилизационных, а порой и экстренных отключений в некоторых областях и столице.

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В частности, больше всего обновлений было в столице, где на прошлой неделе удалось вернуть свет в 773,1 тысячи домов после вражеских атак.

Следующая по количеству обновлений – Одесщина, которую враг тоже не оставляет атаковать. С 5 по 11 октября энергетики смогли возобновить электроснабжение 451 тысячи жилищ местных жителей.

Усилились вражеские атаки и на Киевщину: за последние семь дней специалисты энергокомпании вернули электричество для 386,4 тысячи семей.

Не оставлял враг атаковать и Донетчину с Днепропетровщиной, где из-за близости линии боестолкновения сохраняется особо тяжелая ситуация с безопасностью. На Донетчине снова с электричеством 185,3 тысячи домов, а на Днепропетровщине - 86 тысяч.

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Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение более 3 млн семей в четырех областях и Киеве, чьи дома были обесточены в результате российских обстрелов.

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