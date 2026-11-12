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- Украина
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ДТЭК вошел в финал Effie Awards Ukraine 2026 с двумя коммуникационными кампаниями
Две коммуникационные кампании ДТЭК вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, самой престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, отмечающей самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.
Об этом идет речь в сообщении Всеукраинской рекламной коалиции.
Отмечается, что речь идет о кампаниях «Критическая инфраструктура» и «Свет держится».
В частности, кампания «Критическая инфраструктура» - это коллаборация ДТЭК, издание «Украинская правда» и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.
В то же время кампания «Свет держится» включала в себя выполнение хором «Щедрика» на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент «Родина-мать» и установка новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном «Завертайло» на Софиевской.
Effie Awards – это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере – эффективность.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную компанию «Свет держится».