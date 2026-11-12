ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК вошел в финал Effie Awards Ukraine 2026 с двумя коммуникационными кампаниями

Две коммуникационные кампании ДТЭК вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, самой престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, отмечающей самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google

Об этом идет речь в сообщении Всеукраинской рекламной коалиции.

Отмечается, что речь идет о кампаниях «Критическая инфраструктура» и «Свет держится».

В частности, кампания «Критическая инфраструктура» - это коллаборация ДТЭК, издание «Украинская правда» и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.

В то же время кампания «Свет держится» включала в себя выполнение хором «Щедрика» на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент «Родина-мать» и установка новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном «Завертайло» на Софиевской.

Effie Awards – это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере – эффективность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную компанию «Свет держится».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie