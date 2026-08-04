ДТЭК восстановил 1,7 тысячи подстанций и других объектов распределения электроэнергии после атак

Реклама

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что ремонтные бригады приступают к работе сразу после получения разрешения и доступа к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС. За январь-июнь энергетики возобновили работу 1487 линий электропередачи общей протяженностью почти 6 тысяч километров.

Реклама

Благодаря проведенным работам с начала 2026 года удалось вернуть электроснабжение 14,5 млн семей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Эта цифра учитывает повторное восстановление электроснабжения для части клиентов после новых вражеских атак.

Реклама

«Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные сети. С начала этого года ОСР ДТЭК Сети вернули в работу 83% линий электропередачи, потерпевших разрушения в результате российских атак. Бригады прилагают сверхусилия, чтобы как можно быстрее возвращать свет украинским семьям и бизнесу», — отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

В компании подчеркнули, что энергетики часто работают в прифронтовых регионах в сверхсложных условиях. В то же время темпы восстановления зависят от ситуации безопасности и масштабов повреждения электрооборудования.

Новости партнеров