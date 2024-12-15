ДТЭК вводит новые графики отключений света: что изменится в четырех регионах

Когда будут известны новые графики отключений в столице, Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине.

Киев, Киевщину, Днепропетровщину, Одесскую область ждут новые графики отключений электроэнергии с часу ночи.

Об этом со ссылкой на введение "Укрэнерго" сообщили в ДТЭК.

"Системы обновляются, поэтому единоразовые графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале", — добавили в ДТЭК.

Важно! С 01:00 16 декабря можно будет проверить, в какой очереди находится ваш дом.

Информацию разместят на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области.

Напомним, энергоэксперт Геннадий Рябцев отметил ранее, если импорт электроэнергии в Украину будет привлечен на 100%, такие города как Днепр и Одесса невозможно будет обеспечить светом 24/7.

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