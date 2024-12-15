ДТЭК вводит новые графики отключения света: что изменится с 16 декабря

По данным ДТЭК, ситуация со светом в каждом регионе разная, однако теперь все изменится.

По всей Украине вводятся новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех регионов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Это позволит более гибко управлять энергосистемой и отключать меньшее количество клиентов. Они начнут действовать с 01:00 16 декабря", — говорится в сообщении.

Что теперь изменится:

График отключений разбит на 30-минутные интервалы.

Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Больше часа со светом – минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.

По-прежнему для удобства планирования своих дел у вас будут всегда доступны два графика:

График в сутки – четкое расписание зон "Свет есть" (белая) и "Света нет" (темно-серая).

Прогнозный график на неделю – показывает временные промежутки, когда свет может быть отключен, и часы со светом.

"Унифицированный национальный график позволит исправить ситуацию, когда во время одинакового применения ограничений некоторые области были со светом больше, а другие – меньше. Однако следует понимать, что в стране значительно повреждены магистральные подстанции, которые передают электроэнергию от одной части страны в другую, поэтому до некоторых регионов электроэнергию просто невозможно доставить", – пояснили в компании.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев сообщил, если импорт электроэнергии в Украину будет привлечен на 100%, такие города, как Днепр и Одесса, невозможно будет обеспечить светом круглосуточно.

По его словам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

Напомним, атака 13 декабря этого года – это уже была 12 массированная атака по украинской энергетике и 9 массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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