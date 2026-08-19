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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ДТЭК запустил онлайн-карту миграции аистов: следить за птицами можно в реальном времени

ДТЭК запустил специальный сайт в рамках проекта «Трек Аист», где можно онлайн следить за перемещением белых аистов, оснащенных GPS-трекерами, и узнавать больше о маршрутах их миграции.

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Об этом свидетельствует сообщение ДТЭК Рината Ахметова.

«Белые аисты являются важной частью природного и культурного наследия Украины. Поскольку Украина отстраивает и модернизирует свою энергетическую систему, мы имеем возможность использовать лучшие экологические данные с самого начала. Трек Лелек поможет превратить научные исследования в практические решения, которые уменьшают риски для дикой природы, поддерживают более ответственную реконструкцию и улучшают планирование и управление энергетической инфраструктурой», — сообщил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.

На сайте можно следить за путешествиями аистов, получивших трекеры. Благодаря установленным GPS-трекерам можно увидеть, где находятся птицы и по каким маршрутам они передвигаются.

Собранные данные помогут ученым лучше исследовать миграцию белых аистов, а энергетикам учитывать маршруты птиц при планировании и развитии энергетической инфраструктуры.

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