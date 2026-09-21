ДТП без вызова полиции: в каких случаях можно оформить европротокол

Патрульная полиция (иллюстративная фотография) / © Shutterstock

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В Украине водители могут оформить ДТП без вызова полиции с помощью европротокола.

В Патрульной полиции Киева напомнили, при каких условиях это можно сделать и какие преимущества имеет такая процедура.

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Европротокол можно оформить в бумажном виде на специальном бланке или через систему «Электронный Европротокол». Документ имеет такую же юридическую силу для страховой компании, как и материалы о ДТП, оформленные полицией.

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Когда можно оформить европротокол

Воспользоваться упрощенной процедурой можно, если:

ДТП было контактным и произошло с участием только двух транспортных средств;

в результате аварии нет погибших или травмированных;

повреждены исключительно транспортные средства;

оба водителя имеют действующие полисы обязательного страхования;

участники согласны с обстоятельствами ДТП;

водители не имеют признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также не находятся под влиянием препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, для оформления ДТП нужно вызвать полицию.

Какие преимущества европротокола

Водителям не нужно ждать прибытия полиции, а после правильного оформления документа они могут покинуть место аварии. Также участники освобождаются от административной ответственности за ДТП.

Электронный европротокол можно оформить прямо на месте аварии со смартфона или другого устройства с доступом к Интернету. После завершения процедуры информация автоматически поступает в страховые компании.

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Напомним, после ряда трагических ДТП, произошедших в последнее время, в Украине с 20 августа ужесточили контроль на дорогах. Как рассказал глава МВД Иван Выговский, на автодорогах появились автомобили, прозванные «Фантомами».

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