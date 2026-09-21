- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
ДТП без вызова полиции: в каких случаях можно оформить европротокол
Упрощенная процедура позволяет водителям не ждать полицию и быстрее оформить аварию.
В Украине водители могут оформить ДТП без вызова полиции с помощью европротокола.
В Патрульной полиции Киева напомнили, при каких условиях это можно сделать и какие преимущества имеет такая процедура.
Европротокол можно оформить в бумажном виде на специальном бланке или через систему «Электронный Европротокол». Документ имеет такую же юридическую силу для страховой компании, как и материалы о ДТП, оформленные полицией.
Когда можно оформить европротокол
Воспользоваться упрощенной процедурой можно, если:
ДТП было контактным и произошло с участием только двух транспортных средств;
в результате аварии нет погибших или травмированных;
повреждены исключительно транспортные средства;
оба водителя имеют действующие полисы обязательного страхования;
участники согласны с обстоятельствами ДТП;
водители не имеют признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также не находятся под влиянием препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, для оформления ДТП нужно вызвать полицию.
Какие преимущества европротокола
Водителям не нужно ждать прибытия полиции, а после правильного оформления документа они могут покинуть место аварии. Также участники освобождаются от административной ответственности за ДТП.
Электронный европротокол можно оформить прямо на месте аварии со смартфона или другого устройства с доступом к Интернету. После завершения процедуры информация автоматически поступает в страховые компании.
Напомним, после ряда трагических ДТП, произошедших в последнее время, в Украине с 20 августа ужесточили контроль на дорогах. Как рассказал глава МВД Иван Выговский, на автодорогах появились автомобили, прозванные «Фантомами».