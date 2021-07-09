ДТП и травмированный полицейский: в Одессе с погоней задержали злоумышленников

ДТП и травмированный полицейский: в Одессе с погоней задержали злоумышленников

Нарушитель на автомобиле пытался бежать, пока не врезался в столб.

В Одессе патрульные полицейские получили ориентировку на задержание автомобиля Audi, на котором могли передвигаться лица, причастные к совершению краж.

Как сообщили в полиции, патрулируя территорию Суворовского района города, патрульные обратили внимание на автомобиль, похожий по описанию, который двигался по улице Атамана Головатого.

Инспекторы включили специальные сигналы и пытались остановить транспортное средство, однако на законные требования об остановке водитель автомобиля не реагировал и только увеличил скорость.

Во время преследования нарушитель выезжал на встречную полосу движения, создавал аварийные ситуации и совершил несколько ДТП.

В результате Audi врезалась в столб. Водитель вместе с пассажиром машины пытались скрыться с места происшествия. Патрульные догнали их.

Во время задержания один из нарушителей нанес патрульному телесные повреждения, в результате чего полицейского доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, в Запорожье произошла погоня по мотивам голливудского блокбастера.

Полиция не может найти похищенную машину, место пребывания которой, владелица установила сама

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