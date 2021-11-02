Николай Х* в зале суда во время избрания меры пресечения. / Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

Адвокат объяснил, что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо наркотических веществ.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Х. отказался от анализа крови.

Об этом рассказал адвокат дочери 58-летнего погибшего в аварии Игоря Носова Игорь Черняк на своей странице в Facebook.

По его словам, сторона следствия пока не обратилась в суд для принудительного отбора биологических образцов подростка.

"Безусловно, это его право по закону. Но у сторон следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. Пока это право не реализовано", — отметил правозащитник.

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Черняк объяснил, почему анализ крови чрезвычайно важен для следствия.

"Именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ (наркотических — Ред.), прямо влияющих на квалификацию преступления. Другими словами, проведенный анализ мочи исключает много, но далеко не все", — сказал адвокат.

Игорь Черняк сообщил, что следствие собрало значительный объем доказательств, свидетельствую о том, за рулем Infiniti находился именно Николай Х.

Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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