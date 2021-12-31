ДТП из Infiniti в Харькове: дело 16-летнего водителя направили в суд

ДТП из Infiniti в Харькове: дело 16-летнего водителя направили в суд

Подростка обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, и ложном сообщении о совершении преступления.

Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя Infinity Николая Х., подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, направили в суд.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Подростка обвиняют по двум фактам:

нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего;

заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Правоохранители напомнили, что после совершения ДТП в больнице несовершеннолетний водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Кроме того, продолжается следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога. Экспертиза признала подростка вменяемым.

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