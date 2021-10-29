ДТП из Infiniti в Харькове: десятки адвокатов вызвались защищать потерпевших

Многие адвокаты предложили семье погибшего и пострадавшим в ДТП свои услуги.
В Харькове еще вчера семья погибшего в ДТП на проспекте Гагарина водителя Chevrolet искала адкоката, как сейчас более десятка известных защитников в Украине предлагают ей и другим пострадавшим свои услуги.
Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Юрий Сапронов.
"Профессиональный адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших, у второго потерпевшего будет другой адвокат, но оба адвоката работают вместе.
Кто еще из адвокатов будет работать, решают исключительно два этих адвоката, вместе с потерпевшими.
- Гарик Корогодский
- Александр Давтян
- Валерий Дема
- Владимир Скоробогач
- Массе Наем
- Игорь Когут
- Сергей Хорошайлов
- Юрий Губанко
- Юрий Сапронов
Ждем распоряжений за что и где нужно платить (экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная-любая). Бюджет не ограничен. Безусловно, необходима поддержка масс-медиа и всего общества», – написал он.
Напомним, что смертельная авария произошла в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и двое пассажиров легковушки попали в больницу.
Читайте также:
- Смертельное ДТП в Харькове: 16-летней девушке, выжившей в аварии, поступают угрозы
- Смертельная троща в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора
- "Назывался другим именем и пытался скрыться из больницы": прокурор рассказал о водителе Infiniti, совершившем ДТП в Харькове
- Все, что известно об аварии и 16-летнем "мажоре"
- Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti может попасть под амнистию