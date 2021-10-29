ДТП из Infiniti в Харькове: десятки адвокатов вызвались защищать потерпевших

Многие адвокаты предложили семье погибшего и пострадавшим в ДТП свои услуги.

В Харькове еще вчера семья погибшего в ДТП на проспекте Гагарина водителя Chevrolet искала адкоката, как сейчас более десятка известных защитников в Украине предлагают ей и другим пострадавшим свои услуги.

Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Юрий Сапронов.

"Профессиональный адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших, у второго потерпевшего будет другой адвокат, но оба адвоката работают вместе.

Кто еще из адвокатов будет работать, решают исключительно два этих адвоката, вместе с потерпевшими.

Гарик Корогодский

Александр Давтян

Валерий Дема

Владимир Скоробогач

Массе Наем

Игорь Когут

Сергей Хорошайлов

Юрий Губанко

Юрий Сапронов

Ждем распоряжений за что и где нужно платить (экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная-любая). Бюджет не ограничен. Безусловно, необходима поддержка масс-медиа и всего общества», – написал он.

Напомним, что смертельная авария произошла в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и двое пассажиров легковушки попали в больницу.

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