ДТП из Infiniti в Харькове: стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Экспертиза признала подростка вменяемым.
В Харькове стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина.
Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк.
"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще — признала его вменяемым. Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности", — написал Черняк.
Напомним, что в Харькове допросили мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Женщина приехала из Германии и дала показания.
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