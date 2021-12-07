ДТП из Infiniti в Харькове: стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Экспертиза признала подростка вменяемым.

В Харькове стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк.

"Психиатрическая экспертиза доказала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять, когда совершал ДТП на проспекте Гагарина. Говоря проще — признала его вменяемым. Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности", — написал Черняк.

Напомним, что в Харькове допросили мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Женщина приехала из Германии и дала показания.

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