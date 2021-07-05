ДТП на Николаевщине: водителя легковушки зажало деталями авто

Врачи говорят, что мужчина — в тяжелом состоянии.

Сегодня, 5 июля, на 182 км автодороги Н-11 Николаев-Днепр в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись легковой автомобиль Renault Kangoo и грузовик DAF 95XF.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Также читайте Уровень алкоголя в семь раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель совершил ДТП

Водителя легкового авто заблокировало деталями корпуса его машины. Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента. Его госпитализировали в отделение травматологии.

По словам директора больницы Владимира Лущенко, мужчина находится в тяжелом состоянии.

"Врачи провели все необходимые анализы и борются за его жизнь", — сказал врач.

Напомним, на 211 км автодороги Кропивницкий-Николаев возле с. Костычи произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили KIA Optima и Mazda. Погибло три человека.

Новости Украины: недалеко от Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик - кто позволил ему сесть за руль

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку