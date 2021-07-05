ДТП на Николаевщине: водителя легковушки зажало деталями авто

Врачи говорят, что мужчина — в тяжелом состоянии.
Сегодня, 5 июля, на 182 км автодороги Н-11 Николаев-Днепр в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись легковой автомобиль Renault Kangoo и грузовик DAF 95XF.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
Водителя легкового авто заблокировало деталями корпуса его машины. Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента. Его госпитализировали в отделение травматологии.
По словам директора больницы Владимира Лущенко, мужчина находится в тяжелом состоянии.
"Врачи провели все необходимые анализы и борются за его жизнь", — сказал врач.
Напомним, на 211 км автодороги Кропивницкий-Николаев возле с. Костычи произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили KIA Optima и Mazda. Погибло три человека.