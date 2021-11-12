ДТП на проспекте Науки в Харькове: в каком состоянии пострадали дети

Они получили черепно-мозговые травмы и ушибы.
Двое несовершеннолетних, пострадавших 11 ноября в ДТП на проспекте Науки в Харькове, находятся в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете.
Так, подростки, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и попали под колеса водителя внедорожника, получили сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Пострадавшей девочке медики зашили рану на голове.
“Двое детей, пострадавших в ДТП на проспекте Науки, госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О. И. Мещанинова. Как сообщил заместитель главврача больницы Андрей Соцкий, состояние пострадавших средней тяжести, стабильное”, — подчеркнули в пресс-службе Харьковского горсовета.
Напомним, водитель автомобиля Land Cruiser сбил на пешеходном переходе 13-летних парня и девушку. Одного из пострадавших автомобиль протащил под собой еще несколько десятков метров.
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