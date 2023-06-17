ДТП на Волыни: автомобиль съехал в кювет и загорелся, двое погибших

На Волыни произошло смертельное ДТП, погибли двое мужчин. Водитель автомобиля "ВАЗ-21124" допустил съезд с дороги, в результате чего авто столкнулось с деревом, а затем загорелось.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волыни.

"48-летний житель Житомирской области, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", съехал кювет и врезался в дерево. Транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 54-летний житель Владимира, погибли на месте", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

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