ДТП на Закарпатье: погибли супруги, их ребенок чудом выжил (фото)

На трассе Киев-Чоп вблизи села Абранка Мукачевского района произошло смертельное ДТП — столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

«Авария произошла с участием грузовика со специализированным полуприцепом, загруженным автомобильным краном, и внедорожника. 52-летний житель Тернополя, управляя грузовиком, не выбрал безопасную скорость на закругленном участке дороги и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с внедорожником», — говорится в сообщении.

В результате аварии 41-летний водитель последнего и его 36-летняя жена погибли на месте происшествия. В автомобиле супругов находилась 3-летняя дочь — ее с травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

Водителя грузовика осведомляли — трезвый. Сейчас он задержан.

По этому факту следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли за собой гибель нескольких человек.

Общественная активист и волонтер Людмила Першин выразила соболезнования и сообщила, что семья погибших нуждается в поддержке.

«С нами больше нет Инны Волошиной… Страшно и жутко видеть в ленте Инны вчерашние поздравления от друзей с ее днем рождения, а среди сообщений с поздравлениями другие друзья опубликовали сообщение-некролог, что Инны больше нет… Даже сложно сейчас найти слова. Сознание отказывается воспринимать столь ужасающие и страшные новости», — отметила она.

Банка для помощи семье и ребенку погибших — https://send.monobank.ua/jar/3W7VKjpcDj …

