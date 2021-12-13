ДТП на "зебре" в Луцке: что известно о состоянии пострадавших

ДТП на "зебре" в Луцке: что известно о состоянии пострадавших

Несовершеннолетний водитель "снес" на пешеходном переходе 5 человек.

В Луцке в результате ДТП, которое устроил на родительском авто 16-летний подросток, пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Вчера, 12 декабря, в Луцке произошло жуткое ДТП. 16-летний водитель пролетел на красный свет и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходномупереходу, в результате столкновения пострадали 5 человек.

В реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени. Также в областной больнице находится 5-летний сын.

Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.

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