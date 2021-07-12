ДТП произошло на месте, где ремонтируют дорогу: на Прикарпатье пополам разорвало авто, погибли молодые мужчины

Из-за превышения скорости автомобиль слетел с трассы в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.
В г. Калуш Ивано-Франковской области 11 июля в 20:22 в ДТП погибли молодые мужчины.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
По данным следствия, водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением на участке дороги, где идет ремонт. Из-за превышения скорости автомобиль слетел с трассы в кювет, где перевернулся и врезался в дерево. Из-за этого авто разорвало пополам.
За рулем автомобиля был 37-летний житель Калуша. Его госпитализировали в реанимационное отделение, где он скончался от полученных травм. Также в автомобиле ехал пассажир — 34-летний житель Калуша, который скончался на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП расследуются.
Напомним, в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний парень.