ДТП произошло на месте, где ремонтируют дорогу: на Прикарпатье пополам разорвало авто, погибли молодые мужчины

ДТП произошло на месте, где ремонтируют дорогу: на Прикарпатье пополам разорвало авто, погибли молодые мужчины

Из-за превышения скорости автомобиль слетел с трассы в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.

В г. Калуш Ивано-Франковской области 11 июля в 20:22 в ДТП погибли молодые мужчины.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным следствия, водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением на участке дороги, где идет ремонт. Из-за превышения скорости автомобиль слетел с трассы в кювет, где перевернулся и врезался в дерево. Из-за этого авто разорвало пополам.

За рулем автомобиля был 37-летний житель Калуша. Его госпитализировали в реанимационное отделение, где он скончался от полученных травм. Также в автомобиле ехал пассажир — 34-летний житель Калуша, который скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП расследуются.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний парень.

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