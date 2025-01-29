ДТП с Анной Жук: суд вынес решение в отношении мужчины блоггера, находившегося за рулем

Об этой страшной аварии уже несколько дней говорит вся страна.

На Полтавщине произошла ужасная автотроща, где погибла харьковская блоггерша Анна Жук. За рулем в момент аварии находился ее муж Владимир Белевцов. На днях ему объявили о подозрении, а 28 января избрали меру пресечения.

Что решил суд – читайте в эксклюзиве Людмилы Труфин на ТСН.UA.

Смотрите видео: СКАНДАЛЬНОЕ ДТП С БЛОГЕРКОМ: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ О МУЖЧИНЕ АНИ ЖУК, погибшей на месте!

Суд вынес приговор

Новый поворот по делу о жуткой аварии на Полтавщине, в которой погибла известная блоггерша Анна Жук, известная как Аннет. 28 января стало известно, что водитель легковушки, который столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Харьков возле села Засулье Лубенской общины, суд избрал меру пресечения. Об этом Общественному рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев. По его словам, мужчина был отправлен под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Объявили подозрение

Напомним, что за рулем Лексуса, повлекшего смертельное ДТП, находился мужчина популярной блоггерши Анны Жук Владимир Билевцов. Ему объявили о подозрении. Об этом Общественному рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев. По его словам, водителю легковушки сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Прощание с блоггером

На днях Владимир Белевцов впервые прокомментировал трагическую гибель своей жены Анны Жук, жизнь которой унесла ДТП 24 января на трассе Киев-Харьков. Архивные фото он опубликовал в Instagram.

“До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда, если можно было бы отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, невозможно. Люблю навеки! Царство небесное, любимая», – написал Владимир.

26 января с Анной Жук простились в Харькове. На церемонии прощания также явился ее муж.

Блогерша была на 14 лет старше Владимира и трогательно отзывалась о нем.

"Я вообще никогда не чувствовала разницу в возрасте", — говорила Анна в интервью 2023 году.

В феврале 2023 года у пары родился сын Захар, а перед этим блогерша пережила выкидыш, оставаясь в Украине во время войны беременной.

Ужасная автотроща на Полтавщине

Напомню, что 24 января на трассе Харьков-Киев произошла ужасная автотроща, где и погибла харьковская блоггерша Анна Жук (Аннет). Об этом в своем телеграмм-канале сообщил блоггер Женя Зуб, опубликовавший видео с разбитым Лексусом семьи Жук.

Блогер написал, что в автомобиле, за рулем которого находился муж блоггера Аннет, произошла авария во время обгона. В результате инцидента Анна скончалась на месте, а один из ее сыновей получил травмы. В больнице оказался и водитель фуры. Информацию о гибели блоггера подтвердила менеджер по подбору сотрудничества Евгения.

Что говорят в полиции

Затем и в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области подтвердили информацию о ДТП. Правоохранители отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской территориальной громады. По предварительной информации следствия, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, находившимся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи Главного управления полиции Полтавщины совместно с прокуратурой устанавливают точные обстоятельства и причины трагического происшествия.

Позже также выяснилось, что семья ехала в столицу на день рождения дочери блоггера Стаси Макеевой. Инфлюэнсерша, как известно, тесно поддерживала связь с Анной, однако после трагедии празднование было отменено.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была известной харьковской блоггершей и матерью троих сыновей. Она активно делилась моментами своей жизни в социальных сетях, в том числе на Instagram, где ее подписчиками было более 370 тысяч человек. Анна активно участвовала в проектах, поддерживавших женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также часто была гостей интервью и подкастов. У Блогерки было отличие "При содействии войску" от главнокомандующего ВСУ.

Ранее суд избрал меру пресечения мужчине блоггерши Анны Жук, погибшей 24 января в жуткой аварии.

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