ДТП с дочерью нардепа: апелляция изменила меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой

Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом. Ее подозревают в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Дочь народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева подозревают в ДТП, которое произошло 27 ноября 2022 года в Киеве. Арьева находилась за рулем Volkswagen Polo. Вблизи пешеходного перехода авто Арьевой сбило женщину. Но получила многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой

Арьева возразила, что была под действием наркотиков и утверждала, что экспертиза ничего не обнаружила после ДТП.

Сегодня, 19 июня, суд принял решение. В апелляционной жалобе прокурор просил арестовать подозреваемую, однако суд решил применить к Арьевой круглосуточный домашний арест до 22 июля 2023 года.

"23 мая 2023 года Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемую меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на два месяца. Прокуратура его обжаловала", — говорится в сообщении.

Также Ярине Арьевой одели электронный браслет.

В настоящее время суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Напомним, сама Ярина Арьева свою вину признает, но отрицает состояние наркотического опьянения. В свою очередь ее отец-нардеп считает дело сфабрикованным и называет "местой" за свою политическую деятельность.

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