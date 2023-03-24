ДТП с двумя погибшими: в Чернигове автомобиль влетел в маршрутку (фото)

Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажирка — в больнице.
В Чернигове произошло смертельное ДТП — погибли два человека.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
"74-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Таврия" выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте, а его тяжело травмированная пассажирка была доставлена в больницу, где вскоре также умерла. Количество пострадавших пассажиров автобуса устанавливается", — отметили в ведомстве.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).
Напомним, в Винницкой области к 10 годам заключения приговорили водителя, сбившего супругов. Они погибли на месте.
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