ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на Львовщине: трое погибших

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик MAN.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

«От полученных в результате ДТП травм 46-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет, данные которых уточняются, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле.