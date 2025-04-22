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- Украина
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ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на Львовщине: трое погибших
Кто именно из водителей устроил аварию — выясняет полиция.
На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик MAN.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
«От полученных в результате ДТП травм 46-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет, данные которых уточняются, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле.