ДТП с Infiniti в Харькове: что известно о состоянии пострадавших

ДТП с Infiniti в Харькове: что известно о состоянии пострадавших

В настоящее время все трое пострадавших находятся в больнице.

В Харькове трое пострадавших в ДТП на проспекте Гагарина находятся в больнице. 16-летнюю девушку транспортируют на лечение в травматологическое отделение детской областной больницы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан.

"16-летнюю пострадавшую в смертельном ДТП переведут из городской больницы скорой помощи, куда 26 октября она была доставлена ​​с места ДТП, в травматологическое отделение детской областной больницы", — отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, состояние девушки стабильное, но ей необходимо постоянное наблюдение детского врача-травматолога.

"Что касается состояния двоих 19-летних пострадавших в ДТП, также доставленных с места происшествия в больницу скорой помощи, то оно стабильное, лечение продолжается", — сообщила вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что в городской совет по поводу предоставления материальной помощи травмированным в ДТП никто не обращался.

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