ДТП с Infiniti в Харькове: мать 16-летнего подростка дала показания

Правоохранители допросили мать подростка, совершившего смертельное ДТП.

В Харькове допросили мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Женщина приехала из Германии и дала показания.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, мать 16-летнего подростка, который за рулем Infiniti совершил ДТП с погибшим и тремя пострадавшими, дала показания следователю.

На днях женщина приехала из-за границы. Что именно она рассказала правоохранителям, прокурор не сообщил.

По словам начальника облуправления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".

"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела. Дело будет в ближайшее время расследовано, направлено в суд", — сказал Перлин.

Напомним, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский , подозреваемый в причинении смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове. Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

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