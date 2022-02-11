ДТП с кортежем Ярославского: полиция установила личность погибшего мужчины (фото)

Мужчина был ранее судим.

В ДТП с участием кортежа украинского бизнесмена Александра Ярославского в Харьковской области погиб 36-летний житель Чугуевского района.

Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Другие детали из биографии погибшего неизвестны. По информации в СМИ, мужчина был ранее судим.

Полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП.

Прокуратура Харьковской области

Напомним, что вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.

В МВД 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского. Он заявил, что спал дома в тот момент, когда произошла авария. Впоследствии появилась информация, что бизнесмен "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

Впоследствии главу полиции Харьковской области уволили из-за истории с ДТП. Дело пытались сфальсифицировать — подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем.

Дело о смертельном ДТП с участием авто Ярославского пытались сфальсифицировать | Новости Украины

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