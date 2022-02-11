ДТП с кортежем Ярославского: появилось видео с места происшествия

ДТП с кортежем Ярославского: появилось видео с места происшествия

На видео кортеж из машин Mercedes G-класса уезжает с места ДТП.

В Харьковской области 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль, ехавший из Чугуева в направлении Харькова, насмерть сбил пешехода. Виновником аварии стал автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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Видео ДТП попало в Сети.

На видео кортеж из машин Mercedes G-класса уезжает с места ДТП. Жертву переехали дважды.

В МВД 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского. Он заявил, что спал дома в тот момент, когда произошла авария.

Вину за аварию пытался взять на себя сотрудник DCH, но его разоблачили на лжи. Впоследствии главу полиции Харьковской области уволили из-за истории из ДТП. Дело пытались сфальсифицировать — подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем.

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