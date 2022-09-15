ДТП с кортежем Зеленского и частичная эвакуация в Кривом Роге: главные новости ночи 15 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 15 сентября:
- Кортеж президента Владимира Зеленского в ночь на 15 сентября попал в ДТП в Киеве. Читать дальше –>
- После ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге с некоторых улиц города людей просят эвакуироваться. Читать дальше –>
- Зеленский назвал оккупантов, нанесших ракетные удары по Кривому Рогу, слабаками, негодяями и террористами. Читать дальше –>
- На рассмотрение верхней палаты Конгресса США поступил законопроект, согласно которому Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма. Читать дальше –>
- Королевский гвардеец, стоявший в почетном карауле у гроба королевы Елизаветы II, потерял сознание и упал лицом на пол. Читать дальше –>
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