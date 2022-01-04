ДТП с погибшим военным в Ровно: водителю-"мажору" избрали меру пресечения

ДТП с погибшим военным в Ровно: водителю-"мажору" избрали меру пресечения

Подозреваемый был отправлен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В Ровно суд избрал меру пресечения 24-летнему бывшему помощнику экс-депутата облсовета. Парень насмерть сбил 27-летнего военного.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Подозреваемый был отправлен под стражу на 60 суток без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в Ровно ночью 2 января пьяный водитель автомобиля "Ауди", двигаясь на большой скорости, сбил пешехода — военного, который служил в зоне ООС 7 лет.

У 24-летнего водителя автомобиля нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

"Водитель тем временем с места происшествия скрылся, а после задержания вел себя агрессивно и размахивал удостоверением помощника депутата, как впоследствии выяснилось — просроченным", — рассказали в полиции местному изданию "Радио Трек".

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