ДТП с свиньями под Хмельницким: перевернулась фура, которая перевозила животных

ДТП с свиньями под Хмельницким: перевернулась фура, которая перевозила животных

Часть животных погибла, а другая — разгуливала по трассе.

В Хмельницкой области произошла ДТП — перевернулся грузовик, перевозивший свиней.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Вблизи Шепетовки в Хмельницкой области перевернулась фура, которая перевозила две сотни свиней. От удара большинство животных погибли. А вот несколько десятков, которые уцелели — просто разгуливали по трассе и обочине.

Впечатляющими кадрами и фотографиями в соцсети делились водители, ставшие свидетелями аварии. Говорят, грузовик ехал с небольшой скоростью, и на повороте ее занесло и прицеп перевернулся.

Водитель травмировал руку. Его освидетельствовали, говорят в полиции — за рулем был трезвый. Сейчас выяснят причину ДТП.

Новости Украины: в Хмельницкой области перевернулся грузовик, перевозивший свиней

Напомним, что в Одесской области автобус влетел в зерновоз. Один пассажир погиб, в крайне тяжелом состоянии остается еще одна пассажирка автобуса "Киев — Кишинев".

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