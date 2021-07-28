ДТП с свиньями под Хмельницким: перевернулась фура, которая перевозила животных

Часть животных погибла, а другая — разгуливала по трассе.
В Хмельницкой области произошла ДТП — перевернулся грузовик, перевозивший свиней.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Вблизи Шепетовки в Хмельницкой области перевернулась фура, которая перевозила две сотни свиней. От удара большинство животных погибли. А вот несколько десятков, которые уцелели — просто разгуливали по трассе и обочине.
Впечатляющими кадрами и фотографиями в соцсети делились водители, ставшие свидетелями аварии. Говорят, грузовик ехал с небольшой скоростью, и на повороте ее занесло и прицеп перевернулся.
Водитель травмировал руку. Его освидетельствовали, говорят в полиции — за рулем был трезвый. Сейчас выяснят причину ДТП.
Напомним, что в Одесской области автобус влетел в зерновоз. Один пассажир погиб, в крайне тяжелом состоянии остается еще одна пассажирка автобуса "Киев — Кишинев".