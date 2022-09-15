ДТП с участием кортежа Зеленского: ДБР открыло уголовное производство

Государственное бюро расследования будет расследовать ДТП с участием автомобиля с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое произошло вечером 14 сентября.

Известно, что ДБР уже открыло уголовное производство по факту ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

"Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По их результатам ДБР проинформирует общественность", – говорится в сообщении.

Напомним, кортеж президента Владимира Зеленского вечером 14 сентября попал в ДТП в Киеве. Президент осмотрел врач, обстоятельства аварии устанавливаются.

Перед тем Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм и, вероятно, ехал обратно в столицу.

Зеленский попал в ДТП и ночью обратился к народу

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