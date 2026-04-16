ДТП с украинцами в Польше: в МИД сообщили о состоянии пострадавших
Украинские консулы держат контакт с польскими правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП.
После аварии микроавтобуса вблизи польского города Ланьцут пятеро украинских граждан получили медицинскую помощь на месте ДТП, еще одна гражданка была госпитализирована в больницу.
Об этом сообщили журналистам в МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».
В Генеральном консульстве Украины в Люблине подтвердили, что у микроавтобуса, который накануне перевернулся на автотрассе, была украинская регистрация.
«Пяти лицам была оказана медицинская помощь на месте, еще одна гражданка госпитализирована в местное медицинское учреждение. Угроза ее жизни или здоровью отсутствует», — сообщили украинские дипломаты.
Консулы держат контакт с правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП.
Водитель микроавтобуса задержан не был.
Напомним, вечером 15 апреля вблизи Ланьцута в Подкарпатском воеводстве Польши произошла авария с украинцами. На полосе движения в направлении Жешува (Ряшева) микроавтобус врезался в защитный барьер и перевернулся на бок. В автомобиле находилось шесть человек, в том числе 9-летний ребенок.