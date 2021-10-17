ДТП с Зайцевой: мать погибшего рассказала о компенсации по 30 грн и назвала это "издевкой"

ДТП с Зайцевой: мать погибшего рассказала о компенсации по 30 грн и назвала это "издевкой"

Светлана Виниченко, которая потеряла в том страшном ДТП единственного сына, каждые два-три месяца получает от Зайцевой по 30-40 грн.

В понедельник, 18 октября, исполнится 4 года со дня трагического ДТП в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

Мать жертвы ДТП Александра Светлана Виниченко рассказала, что каждые два-три месяца получает от Зайцевой мизерные суммы компенсации. Об этом сообщает "Сегодня".

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"Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты – по 30, по 40 гривен. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен", — говорит Светлана Виниченко, которая потеряла в том страшном ДТП единственного сына.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева считает, что Зайцева вряд ли раскаивается в содеянном.

Напомним:

Кровавая авария произошла вечером 18 октября 2017-го в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии умерла после недельной комы.

Зайцеву сначала взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ее семья обнародовала обращение к семьям всех пострадавших и погибших, в котором попросила прощения за дочку и предложила материальную помощь.

Также суд арестовал второго участника ДТП Геннадия Дронова. Следователи заявили, что водитель Volkswagen поехал на желтый цвет светофора, что могло стать одной из причин столкновения.

Наконец, 27 февраля 2019 года обоим водителям суд вынес приговор - 10 лет за решеткой.

Оба осужденных за смертельное ДТП в Харькове пытались добиться оправдания, даже дошли до Верховного суда. Однако он не удовлетворил жалобы на приговоры.

Специалисты не смогли установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения

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