ДТП украинского автобуса в Польше: умер еще один пасажир, получивший тяжелые травмы

Мужчина сначала лечился в польском Пшемисле, а затем его перевезли в Украину.

В Украине умер 60-летний мужчина, который ехал в автобусе "Познань-Херсон", что в марте в Подкарпатском воеводстве Польши попал в смертельное ДТП.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Перемышле Марту Пентковскую.

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", — сообщила Пентковская.

Отмечается, что покойным является 60-летний уроженец Херсонской области. Он в ДТП получил тяжелые травмы и сначала лечился в польском Пшемисле, а затем его перевезли в Украину.

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