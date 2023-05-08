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ДТП в Черкасской области: автомобиль слетел в кювет, есть погибшие и раненые

ДТП в Черкасской области: автомобиль слетел в кювет, есть погибшие и раненые

В ДТП в Черкасской области погиб пассажир автомобиля / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Водитель не справился с управлением.

На автодороге "Умань-Бершадь" произошла жуткая авария. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Выяснилось, что 36-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Водителя с травмами доставили в больницу, а 44-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство.

Ранее стало известно, что в Хустском районе Закарпатской области в воскресенье, 7 мая, произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека и многие пострадали.

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