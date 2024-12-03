ДТП в Днепре: в полиции прокомментировали информацию об отказе следователя взять заявление потерпевшего

Вокруг трагического ДТП в Днепре нарастает напряжение.

В сети активно распространяется заявление, что следователь отказался принять родителей погибшей девочки. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила представитель областной полиции Анна Старчевская, передают местные каналы.

По ее словам, отца действительно вызвали для опроса, и согласно записи видеокамер он около 30 минут ждал перед кабинетом, пока следователь завершит предварительную работу. После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили.

"Старчевская подчеркнула, что ширящаяся сетью информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Днепре вечером 1 декабря. На Набережной заводской автомобиль BMW столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали.

Читайте также: