ДТП в Харькове: авто отбросило на детскую площадку, есть пострадавшие (фото)

Полиция / © npu.gov.ua

В Харькове вечером 20 ноября произошла авария: авто въехало в электроопору, после чего машину отбросило на детскую площадку. Из-за этого пострадали трое подростков.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

ДТП произошло на улице Саперной в Киевском районе Харькова. Полиция получила сообщение об аварии около 21:40.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и наехал на электроопору. Из-за этого машину отбросило на детскую площадку.

В результате ДТП пострадали 19-летний юноша, 16-летний парень и 17-летняя девушка. Они получили ссадины и ушибы.

На месте происшествия работали следователи и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. Информация зарегистрирована в Едином учете.

ДТП в Харькове 20 ноября

