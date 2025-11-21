- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТП в Харькове: авто отбросило на детскую площадку, есть пострадавшие (фото)
В результате наезда на электроопору авто отбросило на детскую площадку, где в то время находились трое подростков.
В Харькове вечером 20 ноября произошла авария: авто въехало в электроопору, после чего машину отбросило на детскую площадку. Из-за этого пострадали трое подростков.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
ДТП произошло на улице Саперной в Киевском районе Харькова. Полиция получила сообщение об аварии около 21:40.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и наехал на электроопору. Из-за этого машину отбросило на детскую площадку.
В результате ДТП пострадали 19-летний юноша, 16-летний парень и 17-летняя девушка. Они получили ссадины и ушибы.
На месте происшествия работали следователи и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. Информация зарегистрирована в Едином учете.
К слову, накануне на Ивано-Франковщине полиция задержала 27-летнего водителя из Черновицкой области, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Водитель наехал на 56-летнего пешехода на проезжей части. Мужчина от травм погиб на месте.