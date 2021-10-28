Встретившись взглядами с сыном, Михаил Харьковский показал подростку жест, на который обратили внимание журналисты.

Перед заседанием Киевского районного суда Харькова, где вероятному виновнику в смертельном ДТП, 16-летнем Николаю, избирали меру пресечения, произошел курьезный инцидент. Отец подозреваемого ждет визуального контакта с сыном. Встретившись взглядами, Михаил Харьковский показал подростку жест, на который обратили внимание журналисты. Мужчина приложил палец к своим губам, мол, "ничего не говори".

Смертельное ДТП в Харькове: отец 16-летнего подозреваемого перед началом заседания дал сыну знак молчать

Отметим, что 16-летний Николай отказывался сотрудничать со следствием и на допросе ничего не говорил правоохранителям. Сегодня его адвокат заявила, что ее подзащитный ничего не помнит и утверждала, что за рулем был не Николай.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября, 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сегодня, 28 октября, суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

Ранее отец харьковского мажора угрожал журналистке и послал ее в задницу.

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