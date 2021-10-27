ДТП в Харькове: родители 16-летнего водителя Infiniti просят пассажира взять вину на себя — соцсети

ДТП в Харькове: родители 16-летнего водителя Infiniti просят пассажира взять вину на себя — соцсети

Отметим, что кроме водителя, в Infinity находились его 16-летняя девушка и двое совершеннолетних парней.

Родители 16-летнего Николая Х. устроившего жуткое ДТП в Харькове, якобы предлагают за огромные деньги взять всю вину на себя дному из пассажиров Infinity.

Об этом сообщил харьковский блогер Стас Жадан на своей странице в Instagram.

"Мы вышли на связь с сестрей одного из ребят, который находился в машине, на которой совершили ДТП. Насколько нам известно, родители предлагают огромные деньги, чтобы один из пассажиров взял вину на себя вместо водителя", — рассказал Жадан.

Смертельное ДТП с Infinity в Харькове: пассажиру предлагают взять вину на себя вместо 16-летнего водителя - соцсети

Отметим, что кроме 16-летнего водителя, в Infinity находились его 16-летняя девушка и двое совершеннолетних парней. В свою очередь, отец парня уже заявил, что за рулем мог быть и не Николай.

Свою страницы в соцсетях парень уже "почистил". Ранее там были видео и сториз, где парень ездить за рулем, нарушаяПДД (водительских прав у него не было) и хамит патрульным.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и его пассажиры попали в больницу.

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